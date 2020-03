Κόσμος

Ταϊλάνδη: Βομβιστική επίθεση σε κυβερνητικό κτήριο (βίντεο)

Σύσκεψη για τον κορονοϊό βρισκόταν σε εξέλιξη τη στιγμή της επίθεσης.

Βομβιστική επίθεση σε μεγάλο κυβερνητικό κτήριο της Ταϊλάνδης σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ατόμων.

Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο η έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο, τη στιγμή που μέσα στο κτήριο βρισκόταν σε εξέλιξη σύσκεψη για τον κορονοϊό, με τη συμμετοχή πολλών αξιωματούχων.

Η κατάσταση της υγείας τριών τραυματιών κρίνεται πιο σοβαρή.

Δεν υπάρχει ανάληψη για την ευθύνη της επίθεσης.