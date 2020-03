Κοινωνία

Κορονοϊός: Επιστρέφονται πινακίδες και άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας

Τι προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης.

Επιστρέφονται από σήμερα οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους και να περιοριστούν οι πιθανότητες εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σημειώνεται, ότι η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί από τις αστυνομικές Αρχές μέχρι και χθες, Δευτέρα 16/3.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την συγκεκριμένη απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, που αφορούν στις εξής παραβάσεις:

-Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

-Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών.

-Οδήγηση στην Λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α).

-Παραβάσεις που αφορούν στην παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ατόμων με αναπηρία και στη στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία.

-Επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση για επίδειξη ικανότητος, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχεδίων αγώνων (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων).

Διευκρινίζεται, ότι προϋπόθεση για την επιστροφή των στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.

Τέλος, αναφορικά με την εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες Αρχές, εφαρμόζονται κανονικά, αφού δεν εμπίπτουν στην διαδικασία επιστροφής των στοιχείων.