Τοπικά Νέα

Διάρρηξη σε κλειστό σχολείο

Την ευκαιρία να εισβάλουν στο σχολείο βρήκαν οι νεαροί, που όμως πιάστηκαν.

Στόχος διαρρηκτών έγινε δημοτικό σχολείο στον Κολινδρό Πιερίας, εν μέσω περιόδου αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που ισχύει πανελλαδικά λόγω του κορονοϊού.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρεις νεαροί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παραβίασαν το κτίριο του σχολείου και στη συνέχεια "τρύπωσαν" στο εσωτερικό του, αφαιρώντας ηλεκτρονικές συσκευές, συνολικής αξίας 4.000 ευρώ.

Πρόκειται για δύο Έλληνες κι έναν Αλβανό, ηλικίας 17 έως 22 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι κλεμμένες συσκευές βρέθηκαν στην κατοχή τους και επιστράφηκαν στο σχολείο. Επιπλέον, στην κατοχή ενός εκ των κατηγορούμενων βρέθηκε ένας μεταλλικός κόφτης.