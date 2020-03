Πολιτική

Διάγγελμα Μητσοτάκη για τον κορονοϊό

Ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί για ακόμη μια φορά προς τους πολίτες.

Σήμερα Τρίτη, στις 17:00, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί με τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες, για τις εξελίξεις στο σοβαρό πρόβλημα του κορονοϊού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανακοίνωση νέων μέτρων από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα τονίσει την ανάγκη να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες οι μετακινήσεις των πολιτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει, σύμφωνα με συνεργάτες του, να "εγκαινιάσει" τακτική επικοινωνία με τους πολίτες, μέσω διαγγελμάτων σε εβδομαδιαία βάση.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τήρησης των μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης της επιδημίας, που εντείνονται απο αύριο με κλείσιμο και των καταστημάτων λιανικής, πλην εξαιρέσεων που αφορούν κυρίως επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων, φαρμακεία, τράπεζες και πρατήρια καυσίμων.

Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει αναφορές στον αγώνα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και τις πολιτικές ενίσχυσης του, αλλά και στα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων που πλήττονται απο την φονική επιδημία. Σημειώνεται ότι την Τετάρτη αναμένεται να υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων, όπως είπε στον ΑΝΤ1, το πρωί της Τρίτης ο Άδωνος Γεωργιάδης, αναφερόμενος στα μέτρα που θα υιοθετηθούν.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει μνεία και στα αποτελέσματα του Eurogroup, καθώς και στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και στην οποία θα εξεταστεί και η πρόταση της Ποέδρου της Κομισιόν για "κλείσιμο'" των ευρωπαϊκών συνόρων για 30 ημέρες.

Ο Στέλιος Πέτσας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον απαιτηθεί, να υπάρξει ακόμη και καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας, στο προσεχές διάστημα, ενώ ανέφερε ότι "ειναι πιθανό να κάνουμε Πάσχα μακριά απο τις εκκλησίες".

Εν τω μεταξύ, η Σοφία Ζαχαράκη άφησε το πρωί, μιλώντας στον ΑΝΤ1,. ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την παράταση του σχολικού έτους και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις