Πολιτική

Κορονοϊός: Σε “καραντίνα” ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος

Σε εθελοντική κατ΄ οίκον απομόνωση έχει τεθεί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Για πέμπτη μέρα βρίσκεται εθελοντικά σε καραντίνα στο σπίτι του ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, μετά την επιβεβαίωση ότι προσβλήθηκε από τον covid-19 ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ Χρήστος Κέλλας.

Ο κ. Μπουκώρος παραμένει προληπτικά στο σπίτι του, στον Βόλο, διότι ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ βρέθηκε πολύ κοντά με τον κ. Κέλλα την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Έτσι αποφάσισε να λάβει πρώτος από όλους τους συναδέλφους του προληπτικά μέτρα, κλείνοντας αμέσως τα γραφεία του στην Αθήνα και τον Βόλο και προχωρώντας στην απολύμανσή τους.

Ο Χρήστος Μπούκωρος δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι βρίσκεται στην οικεία του, χαίρει άκρας υγείας, εργάζεται από το σπίτι του διαδικτυακά, ενημερώνεται για τις τρέχουσες σοβαρές εξελίξεις και επικοινωνεί συνεχώς με τους συνεργάτες του.