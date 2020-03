Πολιτισμός

Κορονοϊός: το τραγούδι με τις συμβουλές από το Μουσικό Σχολείο Ρόδου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μια σούστα, με ρυθμό και στίχους που αφορούν την επιδημία, δίνει ξεχωριστό τόνο και προτρέπει μικρούς και μεγάλους να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.