Μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας και Ασύλου

Σειρά μέτρων για την προστασία όσων διαμένουν σε Κέντρα Υποδοχής, δομές φιλοξενίας, αλλά και στην Υπηρεσία Ασύλου ανακοίνωσε το υπουργείο.

Μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις δομές φιλοξενίας και στην Υπηρεσία Ασύλου»

Κατόπιν των σχετικών επίσημων οδηγιών της κυβέρνησης για την λήψη όλων των αναγκαίων και απαραίτητων μέτρων και ενεργειών προστασίας του πληθυσμού απέναντι στον ιό nCoViD 19/κορωνοϊό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενημερώνει ότι έχουν δοθεί προς όλα τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις δομές φιλοξενίας και στην Υπηρεσία Ασύλου οι ακόλουθες οδηγίες και μέτρα για την προστασία όσων διαμένουν σε αυτές, καθώς και των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα:

αναστέλλονται για τουλάχιστον 14 ημέρες όλες οι επισκέψεις ατόμων/ φορέων, καθώς και δράσεις αυτών εντός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των δομών φιλοξενίας. Η είσοδος πλέον επιτρέπεται μόνο στους έχοντες εργασία.

υποχρεωτική θερμομέτρηση των νέων αφίξεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνεται χρήσιμη και απαραίτητη από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε καθημερινή βάση δύο ανακοινώσεις περί οδηγιών πρόληψης του ιού στις γλώσσες Αραβικά, Φαρσί, Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά ή/και με αντίστοιχη κατά περίπτωση προσαρμογή σε γλώσσες που κατανοούν οι φιλοξενούμενοι στις δομές.

Ανάρτηση ενημερωτικών αφισών του ΕΟΔΥ στις γλώσσες Αραβικά, Φαρσί, Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά ή/και με αντίστοιχη κατά περίπτωση προσαρμογή σε γλώσσες που κατανοούν οι φιλοξενούμενοι σε κάθε δομή.

Τήρηση γενικών κανόνων υγιεινής με καθημερινό καθαρισμό εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων με καθαριστικά και απολυμαντικά καθώς και συνεχής απολύμανση των πόμολων των θυρών των κοινόχρηστων χώρων αυτών.

Σε συνέχεια της επίσημης ανακοίνωσης για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων και σε συνεννόηση με τους συντονιστές ΣΕΠ, αναστέλλεται η λειτουργία των άτυπων δομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων στις Δομές.

Διακοπή όλων των δραστηριοτήτων εντός κλειστών εσωτερικών χώρων του φιλοξενούμενου πληθυσμού για την αποφυγή συγκέντρωσης και συγχρωτισμού αυτών, για 14 ημέρες (Γυμναστήρια, Βιβλιοθήκες, κ.ο.κ.).

Διακοπή συσκέψεων των φορέων δραστηριοποίησης στις Δομές σε κλειστούς χώρους.

Στενή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και εφαρμογή των οδηγιών του, σχετικά με τα ζητήματα Δημόσιας Υγείας.

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού εντός των Κέντρων και Δομών παρακαλούνται οι διαμένοντες εντός των Δομών ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ να μειώσουν στο ελάχιστο τις άσκοπες μετακινήσεις τόσο εντός του Κέντρου όσο και έξω από αυτό και να μετακινούνται μόνο όταν είναι απαραίτητο και για σοβαρό λόγο.

Επίσης, κατά τη σίτιση (για τα ΚΥΤ), να εξεταστεί α) το ενδεχόμενο να καλούνται τμηματικά οι φιλοξενούμενοι για να παραλάβουν το φαγητό τους ή/και β) να γίνεται μία φορά την ημέρα η διανομή της συνολικής ποσότητας φαγητού.

Λειτουργία ειδικών χώρων απομόνωσης σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών και Προσφύγων (ΚΥΤ).

Επισημαίνεται ότι όλες οι προαναφερόμενες οδηγίες διερμηνεύονται στις ομιλούμενες γλώσσες και κοινοποιούνται στον πληθυσμό, που διαμένει στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις δομές φιλοξενίας. Η επικαιροποίηση αυτών των οδηγιών θα είναι συνεχής, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία.