Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και η συνομιλία με γυναίκα ανθυπολοχαγό στις Καστανιές (βίντεο)

Συνομιλία με διμοιρίτισσα του Λόχου Άμεσης Επέμβασης είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή της στο υπουργείο Άμυνας.

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου ενημερώθηκε επί θεμάτων αρμοδιότητας των Ενόπλων Δυνάμεων από το ΓΕΕΘΑ, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου.

Μετά το τέλος της ενημέρωσης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης με τη διμοιρίτισσα του Λόχου Άμεσης Επέμβασης ανθυπολοχαγό Ελισάβετ Νιώτη στις Καστανιές Έβρου. Η ανθυπολοχαγός ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα ενεργειών αποτροπής δηλώνοντας την αποφασιστικότητα των ενόπλων δυνάμεων για την επίτευξη των στόχων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τις ευχαριστίες και την πλήρη συμπαράσταση και υποστήριξη όλων στο έργο που επιτελούν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή για την αποτροπή της παράνομης εισόδου προσφύγων/μεταναστών στη χώρα.

Με την ευκαιρία της συγκεκριμένης συνομιλίας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρότεινε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο να επισκεφθούν την περιοχή, κάτι το οποίο αποφασίσθηκε να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.