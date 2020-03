Οικονομία

Κορονοϊός: “Παγώνουν” δάνεια πληττόμενων επιχειρήσεων

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τα μέτρα που αφορούν στις συνεπείς επιχειρήσεις.

Μέτρα στήριξης για τις συνεπείς επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό λαμβάνουν οι τράπεζες, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, όπως η αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου τουλάχιστον ως 30 Σεπτεμβρίου. Το μέτρο αφορά πάγωμα κεφαλαίου και όχι τόκων.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΕΤ, οι ελληνικές τράπεζες, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, ώστε να συμβάλλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής αυτής συγκυρίας.

Ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019. Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.