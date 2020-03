Κοινωνία

Κορονοϊός - ΕΥΔΑΠ: “Πάγος” στην διακοπή νερού λόγω χρεών

Η εντολή του Υπουργού Μεταφορών και οι συστάσεις προς τους πολίτες.

Οδηγίες στην ΕΥΔΑΠ να μην προχωρά σε διακοπή της παροχής λόγω καθυστέρησης πληρωμών λογαριασμών, για όσο διάστημα οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω κορονοϊού, έδωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στην αποφυγή συνωστισμού και στον περιορισμό μετακινήσεων πολιτών, ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν γνωρίζουν πώς να πληρώσουν ηλεκτρονικά και έχουν συνηθίσει να πληρώνουν την ΕΥΔΑΠ στο ταμείο.

«Οι πολίτες μπορούν και συνίσταται να πληρώνουν μέσω e-banking τους λογαριασμούς νερού. Οι νεότεροι ας βοηθήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται κανένας πολίτης να βγει από το σπίτι για να μεταβεί σε ταμείο προκειμένου να πληρώσει την ΕΥΔΑΠ. Μπορεί να εξοφλήσει το λογαριασμό του, όταν περάσει η κρίση. Η εξυπηρέτηση πελατών της ΕΥΔΑΠ γίνεται κυρίως τηλεφωνικά ή μέσω Διαδικτύου» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία καταλήγει ως εξής:

«Με στόχο την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων, αναστέλλεται η λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων της ΕΥΔΑΠ για το κοινό. Εξαιρούνται τα Περιφερειακά Κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά, προς διευκόλυνση των πολιτών».