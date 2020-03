Πολιτική

Κουτσούμπας: “Μένουμε Σπίτι”, αλλά δεν μένουμε σιωπηλοί στα μεγάλα κενά στην Υγεία (εικόνες)

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικοινώνησε ο ΓΓ του ΚΚΕ και ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σε σχέση με τον κορονοϊό. Ποιες προτάσεις κατέθεσε ο ίδιος.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επικοινώνησε σήμερα, μέσω βιντεοκλήσης, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά την επικοινωνία τους, ο Δ. Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει με υψηλό αίσθημα ευθύνης την περιπέτεια δημόσιας υγείας που περνάει η χώρα και ολόκληρος ο κόσμος.

Ήδη έχουμε καταθέσει προτάσεις, έτσι ώστε να θωρακιστεί -όσο αυτό είναι δυνατό- το δημόσιο σύστημα υγείας και οι εργαζόμενοι σ’ αυτό. Αυτές οι προτάσεις αφορούν την επίταξη ιδιωτικών κλινικών, την άμεση ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό των χιλιάδων ιδιωτών γιατρών, την ανάγκη αποσυμφόρησης των νοσοκομείων, με 24ωρη λειτουργία των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, το άνοιγμα των ΜΕΘ, την άμεση πρόσληψη χιλιάδων υγειονομικών.

Καταθέτουμε, επίσης, προτάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων, για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων, που επηρεάζονται απ’ τις επιπτώσεις στην οικονομία και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Σε καμιά περίπτωση τα εργατικά – λαϊκά δικαιώματα δεν πρέπει να μπουν σε καραντίνα.

Αυτές τις προτάσεις επανέλαβα σήμερα στον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη. Ιδιαίτερα τόνισα την ανάγκη ότι σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες η αναγκαία ατομική ευθύνη, θα πρέπει να συμβαδίζει και πολύ περισσότερο να μην υποκαθιστά την κρατική ευθύνη.

Τα πράγματα θα ήταν οπωσδήποτε καλύτερα, αν έστω αυτά τα χρόνια δεν είχαν κλείσει, απ’ όλες τις κυβερνήσεις, νοσοκομειακές μονάδες, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως αποτέλεσμα της πολιτικής που θυσιάζει την Υγεία στο βωμό των ματωμένων πλεονασμάτων και την αντιμετωπίζει ως εμπόρευμα. Αυτές οι Μονάδες έστω και τώρα πρέπει να ξανανοίξουν.

Αποδεικνύεται, με τραγικό τρόπο, ότι κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το ύψιστο αγαθό της ζωής και της υγείας, δεν μπορούν να αφεθούν στο έλεος του κέρδους, στους ασύδοτους νόμους της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σημερινό κράτος δεν μπορεί ούτε τα απλά, τα στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης και προστασίας να εξασφαλίσει. Και είναι υποχρεωμένο να καταφεύγει σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους, εγχώριους και διεθνείς, για φάρμακα, για μάσκες, για αντισηπτικά, για πρώτες ύλες και διάφορα. Και μάλιστα σε συνθήκες εκτίναξης των τιμών και τεράστιας αισχροκέρδειας.

Μπορεί να λέμε όλοι “μένουμε σπίτι”, για αυτοπροστασία, για να προστατεύσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, όλους τους συνανθρώπους μας, όμως δεν μπορεί να μένουμε σιωπηλοί στα μεγάλα κενά, στις μεγάλες τραγικές ελλείψεις, που έχουμε στην υγεία. Δυναμώνουμε, λοιπόν, τη φωνή μας για μέτρα προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων, όλου του ελληνικού λαού”.