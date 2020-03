Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιπποκράτειο: θετικός ένας γιατρός, σε καραντίνα δεκάδες υγειονομικοί

Σε κατ΄ οίκον περιορισμό τέθηκαν δεκάδες υγειονομικοί υπάλληλοι, μετά από τον εντποπισμό του κρούσματος.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, «συνολικά 21 υγειονομικοί στην Ωτορινολαρυγγολογική (ΩΡΛ) κλινική Ιπποκράτειο τέθηκαν σε καραντίνα 7 ημερών, , καθώς ένα γιατρός βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Ομοσπονδίας, πρόκειται για 10 γιατρούς και 11 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού.

Έτσι, όπως επιβάλλεται η Κλινική κλείνει για απολύμανση.