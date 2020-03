Πολιτική

Κορονοϊός: Οι προτάσεις Βελόπουλου στον Πρωθυπουργό για τον περιορισμό της επιδημίας (εικόνες)

Τηλεδιάσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ κ. Κυριάκος Βελόπουλος είχε επικοινωνία μέσω skype το μεσημέρι, με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πορεία της επιδημίας και για τα μέτρα αντιμετώπισης της .



Ο κ. Βελόπουλος από την μεριά του, κατάθεσε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των υγειονομικών αλλά και οικονομικών επιπτώσεων, από τον κορονοϊό.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, μεταξύ άλλων πρότεινε στον πρωθυπουργό :



"Την καταβολή επιπρόσθετων επιδομάτων σε εργαζομένους που δουλεύουν για όλους εμάς αυτή την περίοδο (γιατρούς, νοσηλευτές, αστυνομικούς, πυροσβέστες, εργαζόμενους στην καθαριότητα κ.α .



Την επ' αόριστο, αναστολή των πλειστηριασμών σε τράπεζες και σύσταση στις εισπρακτικές εταιρίες, να μην παρενοχλούν τους οφειλέτες σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.

Τη μείωση κατά 50% του ΦΠΑ, παντού, μέχρι τέλους της επιδημίας, για να μπορέσει να κινηθεί η αγορά.



Τη στήριξη ρευστότητας με την αναβολή πληρωμής φόρων των επιχειρήσεων, καταβολή αποζημίωσης για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στις επιχειρήσεις.





Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός πως 27. 000 εταιρείες στην Ολλανδία, ζήτησαν την κάλυψη του μισθολογικού κόστους από το κράτος, κάτι που πρέπει αν εξετάσει και η ελληνική Κυβέρνηση.



Προώθηση των φακέλων ΕΣΠΑ ώστε να τονωθεί η αγορά με ρευστό.



Επιπλέον ο Πρόεδρος της ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ πρότεινε :



Το κλείσιμο του τελωνείου των Κήπων καθώς δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι και ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας στα φαρμακεία.



Ελεύθερη διέλευση στα διόδια , όσο διαρκεί η υγειονομική και οικονομική κρίση.



Έθεσε το θέμα των αστυνομικών και στρατιωτικών που υπηρετούν στα νησιά, καθώς ύστερα από τη νέα Κ.Υ.Α που επιβάλει το κλείσιμο ξενοδοχειακών μονάδων και διαθέσιμων δωματίων , βρίσκονται χωρίς κατάλυμα.



Ζήτησε έλεγχο για τη διαπίστωση του κλεισίματος των παράνομων τζαμιών, ενώ επεσήμανε στον πρωθυπουργό και την προγραμματισθείσα για τις 21 Μαρτίου συγκέντρωση – πορεία μελών του ΑΝΤΑΡΣΥΑ , ζητώντας τη λήψη μέτρων προκειμένου να αποτραπεί .



Αναφορικά με τους ελέγχους στα σύνορα, πρότεινε στον πρωθυπουργό ,για την ενίσχυση τους ,να διατεθούν, τα 8 τεθωρακισμένα οχήματα τύπου GSS- 300, τα οποία έχουν κατασχεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και μένουν στις αποθήκες του Πειραιά αναξιοποίητα.



Τέλος γνωστοποίησε στον κ. Μητσοτάκη, τη δέσμευση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη , έπειτα από σχετικό αίτημα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για νομοθετική παρέμβαση , ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στην Ελλάδα ."