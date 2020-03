Πολιτική

Κορονοϊός - ΥΠΕΞ: οδηγός για τις μετακινήσεις Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι κινούνται σε άλλες χώρες. Τα «κλειστά» σύνορα και η καραντίνα.

Λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εκ της διάδοσης του κορονοϊού (Covid-19) σε σχέση με τις μετακινήσεις Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει, σε ανακοίνωση του, «τα εξής:

Αποφεύγετε να ταξιδεύετε σε χώρες όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός κρουσμάτων κορωνοϊού, καθώς οι χώρες αυτές λαμβάνουν συνεχώς νέα μέτρα που περιλαμβάνουν απαγόρευση εισόδου και εξόδου αλλοδαπών πολιτών.

Αν βρίσκεστε ήδη στο εξωτερικό: Ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού, μέσω και των σχετικών ενημερώσεων των Ελληνικών Αρχών στο εξωτερικό από τις οικείες ιστοσελίδες (βλ. συν. αρχείο). Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης των Ελληνικών Αρχών, καθώς και με τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, συστήνουμε να βρίσκεστε σε επικοινωνία με τις κατά τόπους ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, προκειμένου οι τελευταίες δυνηθούν παράσχουν κάθε δυνατή αρωγή σε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Σχετικά με ως άνω σημεία, ανατρέξτε εδώ:

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, υφίσταται περιορισμός στις μετακινήσεις από και προς την Αλβανία, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία και Ισπανία (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Κρυπτογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών: Κρυπτογραφική Υπηρεσία: +302103681000 / 1259 / 1730 Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων: mdk@mfa.gr Περισσότερες πληροφορίες για τον Νέο Κορωνοϊό (2019-nCoV): https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/».

Όπως σημειώνεται, «Σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, τα άτομα που εισέρχονται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή χώρας προέλευσης, τίθενται υποχρεωτικά σε αυτοπεριορισμό, για διάστημα 14 ημερών από την ημέρα εισόδου τους στην χώρα. Προβλέπεται μάλιστα διοικητικό πρόστιμο για όσους παραβιάζουν την υποχρέωση αυτή».

Ανακοίνωση του ΑΠΘ για το Πρόγραμμα Erasmus

Σε ανακοίνωσή του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναφέρει «Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες φοιτητές/φοιτήτριες, που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, θα πρέπει να είναι σε διαρκή επαφή με τις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές της Ελλάδας, οι οποίες με τη σειρά τους συντονίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών διπλωματικών αποστολών ανά χώρα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών https://www.mfa.gr/appendix/dimereis-sheseis-tis-ellados/alpha.html.

Σχετικά με την αποδοχή ή όχι της παρακολούθησης των διαδικτυακών μαθημάτων ή της τηλεργασίας που προσφέρουν πολλά από τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά ιδρύματα που έχουν αναστείλει τις εκπαιδευτικές τους διαδικασίες, κατόπιν εκ νέου επικοινωνίας με την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι:

Εφόσον τα προσφερόμενα διαδικτυακά μαθήματα επιτρέψουν στους Έλληνες φοιτητές/φοιτήτριες να ολοκληρώσουν το σύνολο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης, και οδηγήσουν στην εξέτασή τους και στην απονομή Transcript of Records στο τέλος του εξαμήνου, τότε η μετακίνησή τους θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε κανονικά, ανεξαρτήτως της παραμονής τους ή όχι στη χώρα υποδοχής.

Εφόσον η τηλεργασία επιτρέπει στους Έλληνες φοιτητές/φοιτήτριες να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, και τα αποτελέσματά της συμπεριληφθούν στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης, τότε η μετακίνησή τους θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε κανονικά, ανεξαρτήτως της παραμονής τους ή όχι στη χώρα υποδοχής.Τα διαδικτυακά μαθήματα και η τηλεργασία δεν γίνονται αποδεκτά στην περίπτωση ρητής ακύρωσης της μετακίνησης από την

πλευρά του/της μετακινούμενου/μετακινουμένης. Σε αυτή την περίπτωση, το οικείο Τμήμα του ΑΠΘ είναι αρμόδιο να αποφασίσει τη δυνατότητα εγγραφής του/της μετακινούμενου/μετακινουμένης εκ νέου στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στο ΑΠΘ».