Μητσοτάκης για κορονοϊό: είμαστε σε πόλεμο με έναν “αόρατο”, αλλά όχι ανίκητο εχθρό (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε νέους περιορισμούς, μίλησε για την ατομική ευθύνη, την επιβάρυνση του Συστήματος Υγείας, τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων και την ανάγκη προστασίας όλων των συμπολιτών μας.

Την αυστηρή τήρηση των μέτρων ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού ζήτησε από όλους τους πολίτες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, που μεταδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Ανακοίνωσε επίσης την αναστολή όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και προανήγγειλε νέα έκτακτα μέτρα για την στήριξη της οικονομίας και του συστήματος υγείας.

Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού

Συμπολίτες μου,

Σας απευθύνομαι και πάλι -για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες- με θέμα την απειλή του κορονοϊού. Γιατί καθώς η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται προξενεί χιλιάδες θανάτους σε πολλές χώρες. Αλλά και τις πρώτες σοβαρές απώλειες στην πατρίδα μας. Σε τέτοιες στιγμές λοιπόν -που ο χρόνος μοιάζει να μην χωράει τα γεγονότα- επιλέγω να επικοινωνούμε πιο συχνά. Και να σας ενημερώνω προσωπικά για τα νέα δεδομένα, τις αποφάσεις που παίρνουμε και τα σχέδια που χαράσσουμε. Μιλώντας πάντοτε τη γλώσσα της αλήθειας και με σταθερό οδηγό τις συμβουλές των ειδικών.

Είμαστε σε πόλεμο. Με έναν εχθρό που είναι αόρατος αλλά δεν είναι ανίκητος. Γιατί αν πετύχουμε να περιορίσουμε τη διασπορά της μετάδοσης, θα δώσουμε χρόνο στο σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει τα επείγοντα περιστατικά.

Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι μία και αδιαπραγμάτευτη: Να σώσουμε ζωές. Πρώτη μας φροντίδα είναι ο άνθρωπος και η δημόσια υγεία. Για αυτό και επιβάλαμε, πολύ νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέτρα πρωτοφανή για καιρό ειρήνης. Και συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Από αύριο θα μείνουν κλειστά τα εμπορικά καταστήματα, πλην εκείνων με προϊόντα ή υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. Το Δημόσιο έχει ήδη αναδιατάξει τις δυνάμεις του, υιοθετώντας νέες τεχνολογικές εφαρμογές προς αυτή την κατεύθυνση, για να προστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Το ίδιο κάνουν και οι επιχειρήσεις, χάρη στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τρεις ήταν εξαρχής οι στόχοι μας, κι αυτοί παραμένουν, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται:

O περιορισμός της διάδοσης του ιού

Η ενίσχυση του συστήματος υγείας κ αι

η στήριξη της οικονομίας και των εργαζομένων.

Ξεκινώ από το τελευταίο. Μόλις χθες αποφασίστηκε στο Eurogroup ότι για εφέτος δεν υφίσταται ο στόχος του πλεονάσματος για το 3,5%. Όλες οι δαπάνες για την υγειονομική αλλά και την μεταναστευτική κρίση δεν θα υπολογίζονται στον προϋπολογισμό του 2020. Όπως και οι έκτακτες δαπάνες του κοινωνικού προϋπολογισμού για τους άνεργους, τους οικονομικά αδύναμους και τις προνοιακές δομές. Θα μπορούμε, επίσης, να διαθέσουμε αμέσως και χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία πόρους του ΕΣΠΑ για την αγορά και την εργασία. Πρακτικά, και σε πρώτη φάση, η κυβέρνηση θα διαθέσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει παραγωγικές δραστηριότητες με προβλήματα λόγω μείωσης του τζίρου. Ενώ το κράτος, και όχι η επιχείρηση, αναλαμβάνει να καταβάλει μέρος του μισθού των εργαζομένων στους κλάδους που πλήττονται.

Επιπλέον, όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις αναστέλλονται, ενώ νομοθετούμε έκτακτα μέτρα που δίνουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, ώστε να διασωθούν θέσεις εργασίας. Και συντονιζόμαστε με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να αποτραπεί μία νέα γενιά κόκκινων δανείων: Το κράτος θα καλύπτει το κόστος των επιτοκίων δανεισμού και με τη σειρά τους οι τράπεζες θα αναστέλλουν έως τον Σεπτέμβριο τις πληρωμές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Θέλουμε να σώσουμε θέσεις εργασίας. Και κάνω έκκληση στις επιχειρήσεις να μην προχωρήσουν σε απολύσεις. Γιατί θα υπάρξουν μέτρα που θα τονώσουν τη ρευστότητα και θα τους επιτρέψουν να αντέξουν μέσα σε αυτή την περιπέτεια.

Σε λίγο θα συμμετάσχω στην τηλεδιάσκεψη Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να διευρύνω τα περιθώρια δράσης της κυβέρνησης. Αλλά και να μεταφέρω το μήνυμα ότι αυτή την κρίση πρέπει να την περάσουμε ενωμένοι και με το κόστος μοιρασμένο δίκαια στην κοινωνία. Στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά και με την έμπρακτη στήριξη της ίδιας της Ευρώπης. Κάτω από αυτήν τη σημαία θα πολεμήσουμε. Και αυτήν υπηρετούν τα νέα δραστικά μέτρα μας, τα οποία θα εξειδικευθούν αύριο από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας.

Στο μέτωπο της Υγείας, κατευθύνονται στις θέσεις τους οι 2.000 νοσηλευτές που προσλαμβάνονται άμεσα. Από σήμερα, το ΝΙΜΤΣ μετατρέπεται σε Κέντρο Νοσηλείας Περιστατικών Κορονοϊού. Για τον ίδιο σκοπό επιτάσσεται το νεόδμητο ιδιωτικό θεραπευτήριο Attica στο Θριάσιο. Συνολικά προσφέρονται στο Σύστημα Υγείας 1.900 νέες κλίνες. Εύχομαι να μην τις χρειασθούμε όλες… Αλλά αυτό, όπως σας είπα, εξαρτάται από όλους μας. Είμαστε στην αρχή της μάχης, που θα είναι δύσκολη, ειδικά στο επόμενο δίμηνο! Τον συντονισμό της μάχης έχει πλέον η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, γύρω από την οποία στοιχίζονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες.

Γι’ αυτό και ο Γραμματέας Νίκος Χαρδαλιάς αναβαθμίστηκε ήδη σε Υφυπουργό, με ειδική αρμοδιότητα την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και, κάθε απόγευμα στις 18:00, μαζί με τον λοιμωξιολόγο κ. Σωτήρη Τσιόδρα, θα ενημερώνει υπεύθυνα τους πολίτες. Τίποτε όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς την αφοσίωση του προσωπικού μας. Οι μαχητές των νοσοκομείων μας αξίζουν κάθε βοήθεια. Είναι οι ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες. Όπως και τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και οι ένστολοί μας που νύχτα και μέρα προσφέρουν τον εαυτό τους για το κοινό καλό. Τους ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, εκ μέρους όλων των Ελλήνων. Δεν σας αρκεί μόνο ένα χειροκρότημα και ένας δημόσιος έπαινος αλλά και κάτι παραπάνω. Και θα μεριμνήσω προσωπικά για αυτό.

Το μεγαλύτερο όπλο κατά του κορονοϊού παραμένει, πάντως, η καθημερινή μας στάση. Και, καθώς ο ιός μεταδίδεται με την επικοινωνία, αυτήν ακριβώς οφείλουμε να προσαρμόσουμε. Μας το λένε, άλλωστε, και οι γιατροί: «Εμείς μένουμε όρθιοι στα νοσοκομεία για εσάς. Και εσείς πρέπει να μείνετε στο σπίτι για εμάς». Και μας συμβουλεύουν: Μην φέρεστε ως υγιείς που δεν βγαίνουν για να μην νοσήσουν. Αλλά σκεφτείτε διαφορετικά: Σαν να έχετε ήδη τον ιό και δεν πρέπει να τον μεταφέρετε σε άλλους. Οι συναθροίσεις αποτελούν τις μεγαλύτερες παγίδες. Γι’ αυτό και τις απαγορεύουμε.

Μένουμε, λοιπόν, σπίτι. Αυτό που άλλοτε το είπαν cocooning και έγινε τάση και μόδα για τους νέους, σήμερα είναι ανάγκη και χρέος για όλους. Ας μείνουμε μόνοι, αλλά όχι μοναχικοί! Προστατευμένοι, όχι πολιορκημένοι! Και απομονωμένοι, αλλά όχι αποξενωμένοι. Γιατί καλούμαστε να αλλάζουμε μόνο συνήθειες, όχι τον πολιτισμό μας. Να χτίσουμε, δηλαδή, μια νέα κοινωνικότητα βασισμένη στην υπευθυνότητα.

Πρώτο μας μέλημα παραμένει να προφυλάξουμε τους ηλικιωμένους μας και τις ευπαθείς ομάδες. Και αυτή η ευθύνη βαραίνει όλους, ειδικά τους νεότερους. Προσέξτε: Εσείς το πιο πιθανό είναι να νοσήσετε ήπια ή και χωρίς καθόλου συμπτώματα. Όμως, κυκλοφορώντας άσκοπα κυκλοφορείτε και τον ιό. Απειλείτε, έτσι, τους γονείς και τους παππούδες σας. Αλλά κινδυνεύετε και οι ίδιοι. Γιατί αυξάνοντας τους ασθενείς πλημμυρίζουν τα νοσοκομεία. Και αυτό σημαίνει ότι αν αύριο έχετε ένα ατύχημα, πέσετε με τη μηχανή σας, δεν θα υπάρχει Εντατική να σας περιθάλψει. Συνεπώς, η ανεμελιά δεν είναι ψευδο-αντίσταση, δεν είναι «μαγκιά» ή εξυπνάδα. Είναι απλά ανευθυνότητα.

Συμπατριώτες μου παντού στην Ελλάδα,

Στο επόμενο δίμηνο ο κίνδυνος θα γιγαντώνεται. Γι’ αυτό και θα ακολουθήσουν νέοι περιορισμοί. Και θα πρέπει όλοι να δείξουμε πειθαρχία. Όσοι φέρονται αντικοινωνικά θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Γιατί θα έχουν εγκληματήσει διπλά: Κατά του νόμου και κατά της ζωής. Το ίδιο ισχύει και για όσους διασπείρουν τον ιό της παραπληροφόρησης με ανυπόστατες φήμες. Γιατί ο πανικός είναι το ίδιο επικίνδυνος με τη νόσο. Και όταν κάποιοι χάνουν πρώτοι την ευθύνη και την ανθρωπιά τους, δεν μπορούν μετά να αναρωτιούνται «πού είναι το κράτος». Ο πρώτος και μόνος λόγος ανήκει τώρα στους γιατρούς και στην Πολιτεία.

Στον κόσμο, σήμερα, διαμορφώνονται δύο πολιτικές αλλά και ηθικές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας: Η πρώτη βλέπει την υγειονομική απειλή υπό το πρίσμα της οικονομίας, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί όσα θύματα και αν υπάρξουν στο μεσοδιάστημα. Είναι η επιλογή των κρατών που αρνούνται τα δυναμικά μέτρα, παρόλο που κάποια δείχνουν τώρα να το ξανασκέφτονται. Δεν παύουν, όμως, να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως αριθμούς, που θα επιβιώσουν με τον χρόνο και την λεγόμενη «ανοσία της αγέλης». Η δεύτερη αντίληψη θέτει ως προτεραιότητα την υγεία των κοινωνιών, ανεξάρτητα από το κόστος που θα απαιτηθεί. Αναγνωρίζει ότι η επόμενη ημέρα θα είναι δύσκολη, ίσως και εφιαλτική.

Όλοι, άλλωστε, μιλούν για «συνθήκες πολέμου». Συνεπώς και η οικονομία οφείλει να είναι «οικονομία πολέμου». Αυτό που βιώνουμε δεν είναι «15 μέρες χαλαρών διακοπών» που μόλις τελειώσουν θα επιστρέψουμε όλοι στο πριν, σαν να μην συνέβη τίποτα. Η θέση, λοιπόν, αυτή συνεπάγεται πολλά και δραστικά μέτρα. Υπολογίζει στην πειθαρχία των πολιτών ώστε να περιοριστεί η πανδημία, που θα έχει θύματα. Όμως, όσα ερείπια και αν υπάρξουν, θέλει τους περισσότερους ανθρώπους υγιείς για να τα ξαναχτίσουν. Και αυτή ακριβώς είναι η δική μου επιλογή. Συνεπώς, πρώτη μου φροντίδα είναι ο άνθρωπος. Κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνόπουλο ξεχωριστά. Για τη ζωή και την υγεία τους θα αναλάβω κάθε κόστος!

Συμπολίτες μου,

Η κυβέρνηση μένει όρθια στο καθήκον της. Όμως πιστέψτε με, η νίκη θα έλθει μόνον αν όλοι -ο καθένας ξεχωριστά- φανούμε πειθαρχημένοι στρατιώτες σε αυτόν τον «πόλεμο της ζωής». Γιατί ο εχθρός είναι αόρατος και ύπουλος. Μείνετε, λοιπόν, ασφαλείς, μείνετε σπίτι!

Η επιστήμη δουλεύει σκληρά και τελικά θα ανακαλύψει το αντίδοτο στην πανδημία. Από αυτήν δεν θα βγούμε αλώβητοι. Όμως πρέπει να βγούμε ισχυρότεροι. Με απώλειες, ναι, στην οικονομία μας. Αλλά, με δύναμη να ξαναφτιάξουμε ό,τι χάθηκε.

Και με αξίες μιας νέας κοινωνικής ταυτότητας. Που γεννήθηκαν από έκτακτες συνθήκες, αλλά που θα μετατραπούν γρήγορα σε κινητήριους μοχλούς της επόμενης μέρας.

Πάνω από όλα, όμως, αυτή η περιπέτεια μάς καλεί να αναδείξουμε την ατομική μας ευθύνη. Τη γενναιότητα και το συλλογικό μας σθένος. Αλλά και το φιλότιμό μας, το οποίο συχνά επικαλούμαστε, αλλά τώρα ήλθε καιρός να το κάνουμε χειροπιαστή καθημερινότητα. Με αυτά τα εφόδια -ενωμένοι και συσπειρωμένοι- θα τα καταφέρουμε. Οι Έλληνες θα βγούμε και πάλι νικητές!