Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με ψύχρα και ανέμους συνεχίζεται ο Μάρτιος. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Συνεχίζονται, τις επόμενες ημέρες, οι ψυχρές λιακάδες του Μαρτίου.

Την Τετάρτη αναμένονται πρωινές ομίχλες στα δυτικά και βόρεια και αρχικά αίθριος ουρανός σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά σταδιακά στα ανατολικά θα συννεφιάσει και το απόγευμα θα βρέξει, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -2 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -1 βαθμό έως 19 βαθμούς και νοτιότερα από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θα πνέουν βοριάδες στα δυτικά με ένταση 3 με 4 μποφόρ, που αργότερα θα γυρίσουν σε νοτιοανατολικούς, έως 5 μποφόρ. Θα πνέουν βοριάδες στα ανατολικά, με ένταση 4 με 6 μποφόρ, που το απόγευμα στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, πιθανά το απόγευμα τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για τα ακάρεα, στο αμπέλι.

Γενικές πληροφορίες :

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ακανόνιστο άνοιγμα των ματιών.

Στις εργαστηριακές εξετάσεις δειγμάτων διαπιστώνεται αυξημένη παρουσία ακάρεων.

Το άκαρι, ανάλογα με τον πληθυσμό του, είτε καταστρέφει ολοκληρωτικά τα μάτια οπότε δεν ανοίγουν, είτε ζημιώνονται εν μέρει με αποτέλεσμα να δίνουν ασθενική βλάστηση.

Οδηγίες :

Στα αμπέλια με ιστορικό, συνιστώνται τουλάχιστον δυο επεμβάσεις: η 1η όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 - 10 εκ. (πρώτα φύλλα,) και η 2η μετά από 10 - 14 περίπου ημέρες.

η 2η μετά από 10 - 14 περίπου ημέρες. Να γίνεται καλή διαβροχή ώστε να είναι αυξημένη η πιθανότητα επαφής των ακάρεων με το φάρμακο (60 - 90 λίτρα διαλύματος / στρ).

Οι επεμβάσεις με βρέξιμο θειάφι αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και το ωίδιο.

Σε κάθε περίπτωση,. πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: