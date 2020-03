Οικονομία

Κορονοϊός - ΞΕΕ: Απώλεια του μισού τζίρου το 2020

Ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, μέχρι στιγμής, οι απώλειες από τις ακυρώσεις για τα ελληνικά ξενοδοχεία.

Ισχυρότατο χτύπημα δέχεται ο ελληνικός τουρισμός εξαιτίας της εξάπλωσης του COVID-19. Σε 522 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι απώλειες για τα ελληνικά ξενοδοχεία από τις ακυρώσεις δωματίων και συνεδρίων, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, η οποία διεξήχθη μέχρι και τις 14 Μαρτίου.

Επιπλέον, η έρευνα αποτυπώνει την πτώση στον ρυθμό μελλοντικών κρατήσεων, κατά 72% στο 92% των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας και κατά 58% στο 83% των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας σε σχέση με το 2019. Θα πρέπει ωστόσο να συνυπολογιστεί πως κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, μόνο το 1/4 των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας είχε δεχτεί πίεση για μείωση τιμών από Τour Οperators και μόνο το 12% εξ αυτών για μείωση αριθμού δωματίων, γεγονός που προεξοφλεί την περαιτέρω επιδείνωση των ρυθμών πτώσης των κρατήσεων και άρα του τζίρου των επιχειρήσεων.

Υπό το πρίσμα αυτό και με βάσει τα σημερινά δεδομένα, το 91% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας εκτιμά πως θα έχει ποσοστιαία απώλεια τζίρου το 2020 κατά 51%, ενώ το 83% των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας υπολογίζει ποσοστιαία απώλεια τζίρου κατά 36% για το σύνολο του έτους.

Από την έρευνα προκύπτει επίσης η εκτίμηση, πως λόγω του COVID-19 κινδυνεύουν άμεσα 38.234 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο 20,5% της συνολικής απασχόλησης στα ξενοδοχεία, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα που να απαντάνε στην καθολική μείωση της ζήτησης.

Σε σχετική δήλωσή του ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, Αλέξανδρος Βασιλικός υπογραμμίζει: «Ζούμε μια πρωτοφανή παγκόσμια πρόκληση και αυτή την ώρα το σημαντικό είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και το να σταθούμε δίπλα στις υγειονομικές αρχές που δίνουν τη μάχη με τον COVID-19. Την ίδια στιγμή, όπως αποτυπώνεται στην έρευνά μας, τα ελληνικά ξενοδοχεία δοκιμάζονται σκληρά. Ως εκ τούτου και με δεδομένη τη στρατηγική σημασία του κλάδου για την πραγματική οικονομία είναι αναγκαία οριζόντια μέτρα στήριξης των ξενοδοχείων και των εργαζομένων σε αυτά, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει όλοι οι φορείς και με ειδική μέριμνα για τα ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας. Με ευθύνη και σχέδιο μπορούμε να βγούμε νικητές και από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια».