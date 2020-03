Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέντε νεκροί - 387 κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώσεις από τον Σωτήρη Τσιόδρα για την πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα.

Σε 387 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα, έναντι 352 που είχαν ανακοινωθεί την ίδια ώρα της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Ένα άνδρας κατέληξε σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε πέντε.

60 από τα συνολικά 387 κρούσματα του κορονοϊού είναι απροσδιόριστης προέλευσης.

70 ασθενείς νοσηλεύονται αυτήν τη στιγμή, εκ των οποίων 11 είναι διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ. Όπως είπε ο κ. Τσιόδρας, ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων είναι τα 69 έτη. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που κατέληξαν είναι τα 68 έτη.

Όλοι οι διασωληνωμένοι, όπως και τα θύματα, είναι άνδρες.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξεταστεί 4.900 δείγματα.

Η ευχάριστη είδηση που ανακοίνωσε ο κ. Τσιόδρας είναι ότι 14 ασθενείς πήραν εξιτήριο απο το νοσοκομείο.

Ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ ανακοίνωσε επίσης πως αναστέλλεται η λειτουργία τακτικών χειρουργείων σε ιδιωτικές κλινικές.

Όσον αφορά τα διαγνωστικά τεστ, ο κ. Τσιόδρας εξήγησε πως γίνονται για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και για αυτό δεν έχουν γενικευθεί. Αναφορικά με την επιστροφή από το εξωτερικό, σημείωσε πως πρέπει να αποφευχθεί η επαφή με άλλα άτομα στο σπίτι.

Ερωτηθείς σχετικά με τη διαχείριση κρουσμάτων μεταξύ των επαγγελματιών στον χώρο της υγείας, καθώς και γιατί μειώθηκε στους συγκεκριμένους ο χρόνος καραντίνας στις 7 μέρες, απάντησε ότι σε αυτό το διάστημα οι περισσότεροι εκδηλώνουν συμπτώματα και ο χρόνος μειώθηκε για να μην αποδυναμωθεί το σύστημα υγείας.

Τέλος, δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις μετακινήσεις προς την επαρχία, εξηγώντας πως η τάση αυτή δείχνει έλλειψη υπευθυνότητας και ενισχύει τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού.