Κορονοϊός: Ο ιός “χτυπά” γιατρούς και νοσηλευτές

Κρούσματα σε γιατρούς και νοσηλευτές νοσοκομείων. Σε καραντίνα δεκάδες εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας

Μάχη για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων του κορονοϊού δίνουν γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία της χώρας.

Ωστόσο, και οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας φαίνεται πως δεν μπορούν να γλιτώσουν από τον ιό, καθώς κάποιοι έχουν διαγνωστεί θετικοί και αρκετοί έχουν τεθεί σε καραντίνα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Σύμφωνα με πληροφορίες θετικοί στον ιό είναι 2 γιατροί, 1 τεχνολόγος και 1 γραμματέας. Όπως έγινε γνωστό έχει κλείσει προληπτικά η κλινική μαστού από χθες, ενώ 10 άτομα του νοσοκομείου είναι σε καραντίνα .

Επίσης, θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ακτινολόγος του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ.



Για τον λόγο αυτό 20 εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε καραντίνα, ενώ μία νοσηλεύτρια ελέγχεται.

Συνολικά 21 υγειονομικοί στην Ωτορινολαρυγγολογική (ΩΡΛ) κλινική Ιπποκράτειο τέθηκαν την Τρίτη σε καραντίνα επτά ημερών, καθώς ένα γιατρός βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Σύμφωνα μάλιστα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ο γιατρός δεν εμφανίζεται να είχε κάποιο ιστορικό.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πρόκειται για 10 γιατρούς και 11 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι, όπως είναι λογικό κλείνει η κλινική για απολύμανση και μεταφέρονται οι ασθενείς.

Επίσης, στο νοσοκομείο της Καστοριάς 9 άτομα νοσούν και 60 είναι σε καραντίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες ήρθαν σε επαφή με τον 53χρονο εργαζόμενο στο νοσοκομείο Καστοριάς, ο οποίος νόσησε από κορονοϊό και κατέληξε.