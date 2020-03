Κόσμος

Βρετανία: Εγκαταλείπει το Μπάκιγχαμ η βασίλισσα Ελισάβετ, λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η 93χρονη βασίλισσα αποσύρεται στο κάστρο του Ουίνδσορ για τις επόμενες εβδομάδες.

Η βασίλισσα Ελισάβετ θα αποσυρθεί για πολλές εβδομάδες στο κάστρο του Ουίνδσορ, σε απόσταση 40 χλμ δυτικά του Λονδίνου, εξαιτίας του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Ως προληπτικό μέτρο και για πρακτικούς λόγους βάσει των υφιστάμενων συνθηκών, υπήρξε μια σειρά τροποποιήσεων στην ατζέντα της βασίλισσας», αναφέρει το παλάτι σε δελτίο Τύπου.

«Η βασίλισσα θα πάει στο κάστρο του Ουίνδσορ για την περίοδο του Πάσχα την Πέμπτη 19 Μαρτίου, μία εβδομάδα νωρίτερα απ’ ότι είχε προγραμματιστεί. Είναι πιθανόν η βασίλισσα να παραμείνει εκεί μετά την περίοδο του Πάσχα», διευκρινίζουν τα βρετανικά ανάκτορα.

Η 93χρονη Ελισάβετ ανακοίνωσε, από την Παρασκευή, την αναβολή σειράς δημοσίων εμφανίσεών της για τις επόμενες εβδομάδες λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Σήμερα, γνωστοποιήθηκαν περαιτέρω τροποποιήσεις στο πρόγραμμά της, μετά την ανακοίνωση αυστηρότερων μέτρων από τη βρετανική κυβέρνηση, όπως τον περιορισμό των επαφών και των «μη αναγκαίων» μετακινήσεων.

Πολλές δημόσιες εκδηλώσεις, στις οποίες επρόκειτο να παραστεί η βασίλισσα ή μέλη της βασιλικής οικογένειας τους επόμενους μήνες, «αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν», μεταξύ αυτών η λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ και πέντε δεξιώσεις.

Η τήρηση της επίσημης επίσκεψης του αυτοκράτορα Ναρουχίτο της Ιαπωνίας και της συζύγου του, που είχε προβλεφθεί για την άνοιξη στη Βρετανία, η πρώτη μετά το Brexit, εξετάζεται.