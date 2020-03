Κόσμος

Κορονοϊός: 345 νεκροί στην Ιταλία το τελευταίο 24ωρο

Εφιάλτης δίχως τέλος στη γειτονική χώρα, όπου τα κρούσματα του COVID-19 πολλαπλασιάζονται.

Ασύλληπτες διαστάσεις έχει λάβει η επιδημία κορονοϊού στη γειτονικής μας Ιταλία. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, έχασαν τη ζωή τους 345 άνθρωποι και καταγράφηκαν 3.526 κρούσματα.

Τα συνολικά κρούσματα του κορονοϊού στην Ιταλία είναι 31.506. Οι νεκροί έφτασαν τους 2.503 ενώ 2.941 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες τα κρούσματα ήταν 27.980, ενώ συνολικά είχαν χάσει την ζωή τους 2.158 ασθενείς.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 16.220 και οι νεκροί 1.640. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 3.931 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 393. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 2.704, με 80 νεκρούς.