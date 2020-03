Κόσμος

Ισπανία: Άνευ προηγουμένου το πακέτο βοήθειας για τις επιπτώσεις της κρίσης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση προκάλεσε το πακέτο “μαμούθ” για τις επιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού στην οικονομία της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ένα «άνευ προηγουμένου» πακέτο βοήθειας ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προστασία της απασχόλησης και τη μείωση των επιπτώσεων της επιδημίας του νέου κορονοϊού στην οικονομία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, ο Σάντσεθ επεσήμανε ότι η κρίση φρέναρε την ισπανική οικονομία και η Κυβέρνηση θα χρειαστεί να καταρτίσει έναν νέο «προϋπολογισμό ανασυγκρότησης».

Το πακέτο δανείων, εγγυήσεων πιστώσεων και απευθείας οικονομικής βοήθειας αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ΑΕΠ της χώρας, σημείωσε ο Σάντσεθ. Η Κυβέρνηση θα παράσχει 117 δισεκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα θα δοθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε κρατικές εγγυήσεις πιστώσεων και απεριόριστη βοήθεια ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. «Ο στόχος μας είναι να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο η προσωρινή κρίση να έχει μόνιμο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας», είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

«Θέλουμε να προστατεύσουμε την απασχόληση και θέλουμε οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση θα τις βοηθήσει» υπογράμμισε.

«Κανείς δεν θα μείνει μόνος» διαβεβαίωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Η Κυβέρνηση σκοπεύει να βοηθήσει εργαζόμενους που έχασαν τις δουλειές τους, εξαιτίας της κρίσης, όπως και τους ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.