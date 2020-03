Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Σημαντικές οδηγίες για άτομα με αναπηρία

Το υλικό είναι διαθέσιμο στη νοηματική γλώσσα, σε ακουστική μορφή και εκτυπώσιμο Braille.

Διαθέσιμο είναι πλέον το υλικό για την πληροφόρηση των ατόμων με αναπηρία σχετικά με την προστασία από τον κορονοϊό Sars-CoV-2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης “Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού” ανέπτυξαν πληροφορίες προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες) και το υλικό είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τη βάση πληροφοριών και ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

H έκδοση 8 Οδηγιών και 19 Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τη νόσο COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλες τις προσιτές μορφές είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του έργου στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

«Η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία είναι βασικός άξονας της εκπαιδευτικής μας πολιτικής και η δυνατότητα πρόσβασης σε προσιτές μορφές των σημαντικών πληροφοριών και οδηγιών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού Sars-Cov-2, αποτελεί έμπρακτο δείγμα εφαρμογής αυτής της πολιτικής», δήλωσε σχετικά η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη.

Ειδικότερα, το υλικό του υπουργείου είναι διαθέσιμο στις εξής μορφές:

Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) με υπότιτλους Σε ακουστική μορφή Σε μεγέθυνση για προβολή και εκτύπωση σε διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειρών (18 και 28 στιγμές) Σε έντυπη μορφή με τον Ελληνικό Κώδικα Braille Σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα εκτύπωσης από εκτυπωτές Braille: Plain text (έτοιμο για μετατροπή σε Braille) και εκτυπώσιμο Braille με τη χρήση του λογισμικού DBT Σε απλοποιημένο κείμενο (Easy to Read) και Σε Κοινωνική Ιστορία