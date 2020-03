Κόσμος

Κορονοϊός: Ο Τραμπ στέλνει επιταγές σε Αμερικανούς πολίτες

Στρατιωτικού τύπου νοσοκομεία πιθανώς να δημιουργηθούν σε περιοχές που έχουν πληγεί έντονα από τον ιό. Τι ανακοίνωσαν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ΥΠΟΙΚ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ένα σχέδιο αποστολής άμεσα επιταγών σε Αμερικανούς πολίτες για την άμβλυνση του οικονομικού σοκ που έχουν υποστεί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, δηλώνοντας παράλληλα πως στρατιωτικού τύπου νοσοκομεία πιθανώς να δημιουργηθούν σε περιοχές που έχουν πληγεί έντονα από τον ιό. Ο υπουργός Οικονομικών Στιβ Μνιούτσιν τόνισε πως συζητά με τους ηγέτες του Κογκρέσου ένα σχέδιο άμεσης αποστολής επιταγών σε εκτοπισμένους Αμερικανούς. Ο Τραμπ δήλωσε πως κάποιοι θα λάβουν 1.000 δολάρια.



«Θα νικήσουμε και πιστεύω ότι θα νικήσουμε γρηγορότερα από όσο πιστεύουν οι άνθρωποι, ελπίζω», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λευκό Οίκο, περιστοιχιζόμενος από ανώτατους συμβούλους του, αρμόδιους για την κρίση του κορονοϊού.



«Εξετάζουμε να στείλουμε άμεσα επιταγές σε Αμερικανούς», δήλωσε ο Μνιούτσιν στη συνέντευξη Τύπου. «Οι Αμερικανοί χρειάζονται τώρα ρευστό…και λέγοντας τώρα εννοώ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».



Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ανέφερε πως το Σώμα Μηχανικών του αμερικανικού στρατού μπορεί να ανακαινίσει κτίρια, ή να στήσει κινητά νοσοκομεία πολύ γρήγορα. Παράλληλα τόνισε πως η κυβέρνηση παροτρύνει κατασκευαστικές εταιρείες να δωρίσουν σε τοπικά νοσοκομεία προστατευτικές μάσκες προσώπου και να μην κάνουν οι εταιρείες άλλες παραγγελίες μασκών αυτή την περίοδο.



Ο υπουργός Οικονομικών υποσχέθηκε ένα «πολύ σημαντικό σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης». Δεν διευκρίνισε το ύψος του ποσού για το σχέδιο τόνωσης της οικονομίας, ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περίπου 850 δισεκατομμύρια δολάρια.



Επιπλέον ανακοίνωσε την αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συνολικού ύψους σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για διάστημα 90 ημερών.



Ο Μνιούτσιν επισήμανε πως η κυβέρνηση σκοπεύει να κρατήσει ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19, αναφέροντας ωστόσο ότι ίσως χρειαστεί η μείωση των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων. «Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος, σκοπεύουμε να διατηρήσουμε την αγορά ανοιχτή», είπε.



Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση στον τομέα των αερομεταφορών, τον πλέον πληγέντα από τα δρακόντεια μέτρα που έχουν ληφθεί παγκοσμίως για τον περιορισμό της πανδημίας, δήλωσε πως οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην αεροπορική βιομηχανία είναι χειρότερες από αυτές των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.



«Πιστεύω, όπως γνωρίζετε, ότι αυτό είναι χειρότερο από ό,τι ήταν η 11η Σεπτεμβρίου για την αεροπορική βιομηχανία. Έχει σχεδόν σταματήσει».