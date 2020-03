Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Νέα έκτακτη προειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα από τη ΓΓΠΠ

Για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες ημέρες, οι πολίτες έλαβαν έκτακτη ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

“Συναγερμός” σήμανε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης στα κινητά τηλέφωνα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έστειλε νέα έκτακτη ειδοποίηση για την επιδημία κορονοϊού.

Η ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης ανέφερε τα εξής:

«Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 17/03

Κορονοϊός: Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Μείνετε σπίτι. Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες. Αποφεύγετε μέρη με συγχρωτισμό. Προφυλάξτε τις ευπαθείς ομάδες. Όσο περισσότερο απομονωθούμε, τόσο θα καθυστερήσουμε τη διασπορά».

Το μήνυμα ήταν διαθέσιμο και στην αγγλική γλώσσα.