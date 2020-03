Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Αυστηροποιούμε τα μέτρα, είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (βίντεο)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλά για τα οικονομική στήριξη που θα παρέχει το κράτος στις επιχειρήσεις που έκλεισαν και σχολιάζει την απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Αυστηροποιούμε συνεχώς τα μέτρα για να περιορίσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νλικο Χατζηνικολάου.

Όπως επεσήμανε η κυβέρνηση βλέπει βήμα βήμα πως εξελίσσονται τα πράγματα ώστε αν χρειαστεί να παρθούν και νέα μέτρα, όπως για παράδειγμα στην Παιδεία, σημειώνοντας ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πρέπει να επεκτείνουμε την διασπορά του ιού σε βάθος χρόνου γι αυτό μένουμε στο σπίτι , τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι έχει απαγορευθεί ο ελλιμενισμός πλοίων και κρουαζιερόπλοιων από το εξωτερικό και κάνουμε ότι χρειάζεται για να περιορίσουμε τις ροές από τρίτες χώρες.

Σχετικά με την στάση της Εκκλησίας και την απόφαση του Πρωθυπουργού ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι είναι ξεκάθαρο στους πολίτες ότι η κυβέρνηση παίρνει τα μέτρα πριν να είναι απαραίτητα, σημειώνοντας ότι η απόφαση της Ιεράς Συνόδου ήταν "παιδική" με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός να επανέλθει και να κλείσει τους θρησκευτικούς χώρους λατρείας.

?Μιλώντας για τις επιπτώσεις στην οικονομία τόνισε ότι για την κυβέρνηση προτεραιότητα είναι η δημόσια Υγεία, σημειώνοντας ότι "οποιοδήποτε οικονομικό κόστος το αναλαμβάνει η κυβέρνηση και δεν θα μείνουμε μόνο στο δημοσιονομικό πακέτο 2 δις που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα μιλώντας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που και αυτά πλήττονται οικονομικά, ο κ. Πέτσας ξεκαθάρισε ότι "θα έχουν τα ίδια ευεργετήματα με αυτά που έχουν τα καταστήματα που έκλεισαν".

Τόνισε ακόμα ότι "η κυβέρνηση παίρνει μέτρα στήριξης τώρα παίρνουμε τώρα παρά να υπάρξει αβεβαιότητα μετά από λίγους μήνες και να οδηγηθούμε σε λουκέτα και απολύσεις ".

?Τέλος, μιλώντας για το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό καθώς τα κρούσματα αυξάνονται είπε ότι "υπάρχει πρόνοια από το υπουργείο Υγείας οι άνθρωποι που θα προσληφθούν θα εκπαιδευτούν δίπλα σε ανθρώπους που μπορεί να νοσήσουν ώστε να καλυφθεί άμεσα το κενό ".