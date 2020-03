Κοινωνία

Μητροπολίτης Φθιώτιδας στον ΑΝΤ1: η θλίψη των κληρικών δεν είναι αφορμή για τρολάρισμα (βίντεο)

Για αποδοχή με «πόνο ψυχής» της απαγόρευσης τέλεσης της Θείας Λειτουργίας, έκανε λόγο ο κ. Συμεών, λέγοντας ότι η Ιερά Σύνοδος έκανε προοδευτικά την μεγαλύτερη θυσία που μπορούσε.