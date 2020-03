Υγεία - Περιβάλλον

Ελπίδες για την παρασκευή εμβολίου κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Συγχρόνως, ΗΠΑ και Κίνα, ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στον πρώτο δοκιμαστικό εμβολιασμό. Εντείνεται η μάχη για την δοκιμή φαρμάκων και την παρασκευή εύχρηστων διαγνωστικών τεστ.