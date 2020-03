Πολιτική

Χαρίτσης στον ΑΝΤ1: δημιουργική ασάφεια του Μητσοτάκη στα μέτρα για τον κορονοϊο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επικρίσεις για την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων. Τι λέει για την Υγεία και τις προσλήψεις που είχαν δρομολογηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την στάση του Μαξίμου προς την Εκκλησία.

Για «μικροπολιτικούς υπολογισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη» απέναντι στην Εκκλησία, και «δημιουργική ασάφεια του ίδιου του πρωθυπουργού» όσον αφορά στα μέτρα υποστήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, έκανε λόγο ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ant1.

«Στις 25 Φεβρουαρίου με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η κυβέρνηση περιέγραψε τη διαδικασία για να κλείσουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και οι θρησκευτικοί χώροι λατρείας, αλλά άργησε να την εφαρμόσει για τις Εκκλησίες», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «η Πολιτεία και η εκλεγμένη κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να προστατέψει τη δημόσια υγεία. Οι εξαιρέσεις ακυρώνουν τα μέτρα πρόληψης. Με τη δημόσια υγεία δεν μπορούμε να παίζουμε. Ελπίζουμε οι μεγάλες καθυστερήσεις της κυβέρνησης να μη στοιχίσουν σε ανθρώπινες ζωές», επεσήμανε.

Όπως είπε ο κ. Χαρίτσης, «Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί αντιπολίτευση χρήσιμη στην κοινωνία. Εξαρχής έχουμε κάνει προτάσεις τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων. Ακούσαμε με προσοχή την τοποθέτηση του πρωθυπουργού και είδαμε από πλευράς του μια ‘δημιουργική ασάφεια’. Μας χαροποιεί ότι όλο και περισσότεροι αναγνωρίζουν την κρισιμότητα ενός στιβαρού Δημόσιου Συστήματος Υγείας και είναι θετικό βήμα οι προσλήψεις 2000 νοσηλευτών. Δυστυχώς, δεν ακούσαμε τι θα κάνει η κυβέρνηση με το θέμα των γιατρών, αλλά και με τις 4.000 μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών που είχε δρομολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και εκκρεμούν από πέρυσι. Και βεβαίως δεν διευκρινίστηκε αν οι 2000 κλίνες στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός αφορούν κλίνες εντατικής θεραπείας ή κλίνες νοσηλείας».

«Η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων πρέπει να ξεκινήσει τώρα», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να καλυφθεί από το κράτος το σύνολο των μισθών των εργαζομένων και όχι μέρους του μισθολογικού κόστους, όπως είπε ο πρωθυπουργός. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο να επιστρέψουμε εκεί που ξεκινήσαμε πριν από την κρίση». Και κατέληξε αναφερόμενος στην απόφαση του Eurogroup «που είναι κατώτερη των περιστάσεων». «Η Ευρώπη πρέπει να πιεστεί, να ξυπνήσει από τον λήθαργο και να πάρει τα αναγκαία μέτρα. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες χρειάζονται σημαντική στήριξη», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.