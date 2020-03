Κοινωνία

Κορονοϊός: Κέντρο ιχνηλάτησης κρουσμάτων στη ΓΑΔΑ (βίντεο)

Βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει πλήρως.

Σε δοκιμαστική λειτουργία έχει τεθεί κέντρο ιχνηλάτησης κρουσμάτων του κορονοϊού Covid-19, εδρεύει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει πλήρως. To κέντρο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της ΓΑΔΑ και στελεχώνεται από αστυνομικούς και πυροσβέστες, με αρμοδιότητα να εντοπίζουν τον κύκλο επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και να λαμβάνονται μέτρα καραντίνας.