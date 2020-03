Κόσμος

Σύνοδος Κορυφής: κλειστά για έναν μήνα τα σύνορα της ΕΕ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισαν οι ηγέτες για τους Ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται εκτός της Ένωσης.

Το κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα 30 ημερών, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού, αποφάσισαν οι ηγέτες των χωρών μελών που συνεδρίασαν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επίσης, η Ε.Ε. θα «συντονίσει» την επιστροφή των Ευρωπαίων που έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό.

Εξαιρέσεις ισχύουν για τους όσους διαμένουν επί μακρόν σε χώρες-μέλη της Ε.Ε., τις οικογένειες Ευρωπαίων υπηκόων, διπλωμάτες και όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης της κρίσης. Επίσης εξαιρούνται οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων. «H ροή των αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχιστεί για τη διασφάλιση της επαρκούς τροφοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων, τροφίμων και υλικών που χρειάζονται οι βιομηχανίες μας», σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επικεφαλής της Κομισιόν τόνισε, εξάλλου, πως τα μέτρα στα εσωτερικά σύνορα στην Ε.Ε. θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτα, προκειμένου να επιτρέψουν τη διακίνηση αγαθών.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, συμφωνήθηκε να διεξαχθεί και νέα τηλεδιάσκεψη των ηγετών την επόμενη εβδομάδα.