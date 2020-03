Οικονομία

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: κατώτερη των περιστάσεων η απόφαση του Eurogroup

Τηλεδιάσκεψη με συνεργάτες και τομεάρχες είχε ο Αλέξης Τσίπρας. Η πρότασή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε σήμερα το απόγευμα τηλεδιάσκεψη με συνεργάτες και τομεάρχες.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, "κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε διεξοδικά η χθεσινή απόφαση του Eurogroup, η οποία είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων για τις προκλήσεις και τους κινδύνους με τους οποίους είναι αντιμέτωπη η ελληνική οικονομία από την πανδημία".



Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως "στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε ότι είναι ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση να λάβει υπόψη της και να υλοποιήσει τις προτάσεις που κατέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στον κ. Μητσοτάκη για το μαξιλάρι ρευστότητας και να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα ουσιαστικής στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στη χθεσινή δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ".