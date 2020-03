Κοινωνία

Κορονοϊός: Εγκλωβισμένοι στο Μαρακές 100 Έλληνες

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαροκινό ομόλογό του είχε ο Νίκος Δένδιας. Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Εγκλωβισμένοι στο Μαρακές είναι 100 Έλληνες πολίτες, λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Νίκος Δένδιας είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαροκινό ομόλογό του κ.Nasser Bourita, προκειμένου να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός τους με έκτακτη πτήση της Aegean Airlines .

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι ο κ. Bourita διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.