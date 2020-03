Παράξενα

Κορονοϊός: Πέθανε από ανακοπή πριν βγουν τα αποτελέσματα του τεστ

Ο άτυχος άνδρας, που νοσηλευόταν με επιβαρυμένη την υγεία του, θα μάθαινε την Τετάρτη εάν ήταν θετικός στον ιό.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 88χρονος στη Ζάκυνθο, ο οποίος νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας και την Τετάρτη θα γινόταν γνωστό αν ήταν θετικός στον ιό.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το imerazante.gr, από τον 88χρονο είχε ληφθεί δείγμα και αύριο αναμένονταν τα αποτελέσματα.

Όπως μεταδίδει, νοσηλεύεται επίσης και ένας 30χρονος με λοίμωξη του αναπνευστικού, από τον οποίο επίσης ελήφθη δείγμα προς εξέταση.

Μία 61χρονη και ένας 81χρονος νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο του νησιού και πρόκειται να διακομιστούν άμεσα σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, χωρίς να έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό.

Σχεδόν καθημερινά γίνεται εισαγωγή ασθενών, για τους οποίους κρίνεται απαραίτητο να ληφθεί δείγμα και να σταλεί στο Ινστιτούτο Παστέρ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν νοσούν από τον κορονοϊό.