Κόσμος

Κορονοϊός: Ο πρώτος θάνατος στην Τουρκία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε το πρώτο θύμα από τον COVID-19. Υπερδιπλασιάστηκαν τα κρούσματα στη γειτονική χώρα σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο.

Τον πρώτο θάνατο στην Τουρκία από τον κορονοϊό COVID-19, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο Υπουργός Υγείας, Φαχρετίν Κότζα.

«Σήμερα χάσαμε τον πρώτο ασθενή στην μάχη μας κατά του κορονοϊού», δήλωσε ο Κότζα. Ήταν ένας 89χρονος άνδρας, τόνισε.

Παράλληλα ο αριθμός των κρουσμάτων στη γειτονική χώρα υπερδιπλασιάστηκε και ανέρχεται πλέον σε 98, από 47 που ήταν τη Δευτέρα.