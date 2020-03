Υγεία - Περιβάλλον

Αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: Είμαστε στην αρχή της εξάπλωσης (βίντεο)

Τη σημασία της ατομικής ευθύνης, αλλά και της αλληλεγγύης προς την κοινότητα μίλησε ο Γ.Παναγιωτοκόπουλος, ζητώντας ομοψυχία. Συμβουλές για τους νοσούντες.