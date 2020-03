Κοινωνία

Καστανιές: Εκατοντάδες επιχείρησαν να εισβάλλουν με τη βοήθεια Τούρκων αστυνομικών

Άγρια μάχη έδωσαν τα ξημερώματα αστυνομικοί, Στρατός και Frontex, για να κρατήσουν τα σύνορα.

Πρωτοφανές περιστατικό εκτιλύχθηκε τα ξημερώματα στις Καστανιές, του Έβρου, όταν επιχειρήθηκε να σπάσει η ελληνική άμυνα.

Ομάδα περίπου 300 ατόμων, με τη βοήθεια των Τούρκων αστυνομικών, που πετούσαν καπνογόνα, επιχείρησαν να σπάσουν τη γραμμή άμυνας και να εισέλθουν στην Ελλάδα.

Η μάχη κράτησε 1,5 ώρα, από τις 2:30 έως τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Στο πρωτοφανές αυτό σκηνικό επιχείρησαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., του Στρατού και της Frontex, που τελικά απέτρεψαν την εισβολή.