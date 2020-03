Υγεία - Περιβάλλον

Έκκληση νοσηλευτή που είναι σε καραντίνα μέσω ΑΝΤ1: Προστατεύστε μας (βίντεο)

Μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους στην Υγεία ζητεί ένας εξ αυτών από το σπίτι του. Έκκληση και στους πολίτες να καθίσουν στο σπίτι τους. «Ο εχθρός είναι αόρατος», τόνισε.