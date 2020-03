Κόσμος

“Κλείδωσε” η υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Επίσημα υποψήφιος, στις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου, ειναι πλέον ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεπέρασε χθες Τρίτη το όριο των αντιπροσώπων στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων που χρειαζόταν για αναδειχθεί νικητής στην εσωκομματική διαδικασία για να αναδειχθεί ο υποψήφιος της παράταξης στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, κάτι πάντως που αποτελούσε εδώ και καιρό τυπικότητα.

«Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, που πλέον έχει αναδειχθεί υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές», ανέφερε μέσω Twitter η Ρόνα ΜακΝτάνιελ, η πρόεδρος του GOP.

«Η πολιτεία του, η Φλόριντα, μόλις του έδωσε τους αντιπροσώπους που χρειαζόταν», συνέχισε. «Το κόμμα μας είναι ενωμένο, οι οργανώσεις βάσης μας είναι γεμάτες ενέργεια, είμαστε έτοιμοι για ακόμα τέσσερα χρόνια», συμπλήρωσε, πληκτρολογώντας τις λέξεις «ακόμα τέσσερα χρόνια» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση.

Στις ΗΠΑ, για να είναι εκ νέου υποψήφιος για το αξίωμα ο απερχόμενος πρόεδρος χρειάζεται η έγκριση των οργανώσεων του κόμματός του σε κάθε πολιτεία, έστω κι αν συνήθως πρόκειται για τυπική διαδικασία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα διεκδικήσει τη δεύτερη θητεία του τον Νοέμβριο, ουδέποτε απειλήθηκε από τους τρεις πολιτικούς που κατέβηκαν στην κούρσα. Έπειτα από δύο εγκαταλείψεις, δεν απέμενε παρά μόλις ένας αντίπαλος του Τραμπ, ο πρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης Μπιλ Γουέλντ, που κατέγραψε απογοητευτικές για τον ίδιο επιδόσεις.

Ελλείψει σοβαρού ανταγωνισμού, αρκετές πολιτείες αποφάσισαν να μην οργανώσουν καν εσωκομματικές ψηφοφορίες. Οι κομματικές οργανώσεις και οι αρχές στη Φλόριντα και στο Ιλινόι αποφάσισαν ωστόσο να διεξαχθούν, παρά την ανησυχία για την πανδημία του κορονοϊού, που έχει στοιχίσει πάνω από 100 ζωές στις ΗΠΑ.