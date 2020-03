Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Αυστηρά μέτρα γι' αυτούς που παραβιάζουν κανόνες και αισχροκερδούν (βίντεο)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για τα μέτρα της κυβέρνησης για την στήριξη των επιχειρήσεων. Ποιος είναι ο βασικός στόχος.

Αυστηρό μήνυμα σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες και σε όσους αισχροκερδούν έστειλε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Όπως είπε "είμαστε σε πόλεμο, και στον πόλεμο υπάρχουν θύματα, ωστόσο αυτοί που θέλουν να παραβιάσουν τους κανόνες και αυτοί που αισχροκερδούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ αυστηρά μέτρα".

Ο κ.Πέτσας τόνισε για μια ακομα φορά ότι βασικός στόχος είναι να περιορίσουμε την διασπορά του κορονοϊού.

Παράλληλα, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στις επιχειρήσεις που θα ανακοινωθούν σήμερα, σημείωσε ότι θα στηρίξουμε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έκλεισαν τα καταστήματά τους αλλά θα στηριχθούν και αυτοί που θα έχουν μεγάλη απώλεια του τζίρου.

Θέλουμε να μας εμπιστευτούν όλοι και στόχος είναι να μην γίνουν απολύσεις και καταστρατηγήσεις, τόνισε ο κ. Πέτσας.

Σημείωσε ακόμα ότι τα τα μέτρα των 2 δις ευρώ είναι το πρώτο απαραίτητο μέτρο στήριξης και υπογράμμισε ότι "θα κάνουμε ότι χρειαστεί για να στηρίξουμε την οικονομία".

Ενημερώνουμε τους πολίτες συνεχώς και ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει διαγγέλματα γι αυτόν τον λόγο, απαιτείται ψυχραιμία, ανλεφερε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε ότι "δίνουμε μάχη για να εξαπλωθεί η διασπορά του ιού σε βάθος χρόνου".

Τέλος, χαρακτήρισε υπεύθυνη την στάση της αντιπολίτευσης, και συγκεκριμένα τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ανέφερε χαρακτήρισε σοβαρές τοις συζητήσεις του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς Αρχηγούς .