Υγεία - Περιβάλλον

Σουρβίνος στον ΑΝΤ1: Μην είμαστε αισιόδοξοι για το χρόνο του εμβολίου για τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γιατί δεν γίνεται σε όλους η εξέταση και τι συμβαίνει παγκοσμίως με τα αντιδραστήρια. Πότε εκτιμά ο ιολόγος και μέλος του ΕΟΔΥ ότι θα είναι έτοιμο το εμβόλιο.