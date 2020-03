Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη – Κορονοϊός: Η πατέντα για την προστασία οδηγού ταξί (βίντεο)

Ένα «βήμα» μπροστά οι οδηγοί της Θεσσαλονίκης. Διάθεση γαντιών στους πελάτες. Καθημερινή απολύμανση με το κόστος στο συνεταιρισμό. Στο 85% η πτώση της κίνησης.