Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός και ο Ντουράντ

Η ανακοίνωση του ίδιου του παίκτη των Νετς, μετά την υποβολή του σε τεστ. «Μυστήριο» με τους συμπαίκτες του.

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι ένας από τους τέσσερις παίκτες των Νετς που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό Covid-19. Το αποκάλυψε ο ίδιος μετά την ανακοίνωση του συλλόγου, στην οποία πάντως το Μπρούκλιν δεν είχε αναφέρει ονόματα.

Ο KD δήλωσε ότι είναι ένας από τους τρεις ασυμπτωματικούς αθλητές και πως ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στις ΗΠΑ, που μόνο τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν την έκτακτη ανάγκη: «Προσέξτε, προστατέψτε τον εαυτό σας και μπείτε σε καραντίνα. Θα τα καταφέρουμε».

Ο συνολικός αριθμός των θετικών στον κορονοϊό παικτών του NBA ανέρχεται πια στους επτά, καθώς είχαν προηγηθεί οι περιπτώσεις των Ρούντι Γκομπέρ, Ντόνοβαν Μίτσελ (Γιούτα Τζαζ) και Κριστιάν Γουντ (Ντιτρόιτ Πίστονς), άπαντες ασυμπτωματικοί.

«Ο σύλλογος ενημερώνει όσους έχουν έρθει σε επαφή με τους παίκτες, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων αντιπάλων, και εργάζεται με τις υγειονομικές αρχές της πόλης και το δήμο της Νέας Υόρκης», αναφέρει η δήλωση των Νετς.

«Όλοι οι άλλοι παίκτες, προπονητές και το προσωπικό κλήθηκαν να παραμείνουν απομονωμένοι, να παρακολουθήσουν την υγεία τους και να παραμείνουν σε στενή επαφή με το ιατρικό προσωπικό. Η υγεία των παικτών και του προσωπικού μας είναι προτεραιότητά μας και η ομάδα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει ότι οι θετικοί παίκτες λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα», καταλήγει.