Πολιτική

Στο νοσοκομείο ο Μανώλης Γλέζος

Εισαγωγή στο νοσοκομείο για το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς.

Ο Μανώλης Γλέζος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αργά χθες το βράδυ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ.Γλέζος εμφάνισε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και αποφασίστηκε η εισαγωγή του στο νοσοκομείο,καθώς η υγεία του είναι επιβαρυμένη.