Γεραπετρίτης στον ΑΝΤ1: Έσχατο σενάριο η απαγόρευση της κυκλοφορίας (βίντεο)

Ο Υπουργός Επικρατείας προανήγγειλε κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τα μέτρα. Τι θα γίνει με τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Τι αποκάλυψε για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές.

Η κυβέρνηση έχει καταρτίσει ένα σχέδιο με στόχο την κλιμάκωση των μέτρων αναλόγως την πορεία του κορονοϊού, τόνισε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ξεκαθαρίζοντας ότι ο περιορισμός στην κυκλοφορία θα είναι το έσχατο σενάριο το οποίο αν χρειαστεί θα εφαρμοστεί.

Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης αυτή την στιγμή δε βρισκόμαστε εκεί, γιατί η κυβέρνηση πήρε έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα. Σημείωσε πάντως πως αυτή την στιγμή υπάρχει και μεγάλη προσωπική ευθύνη για την τήρηση των μέτρων και θα υπάρξουν κυρώσεις για αυτούς που φέρονται αντικοινωνικά και παραβιάζουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Παράλληλα, τόνισε ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης των μέτρων θα υπάρξουν και διοικητικές κυρώσεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι τα μέτρα αυτή την στιγμή τηρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό.

Όπως είπε η κυβέρνηση έχει ένα προγραμματισμένο σχέδιο, αλλά αν η κοινωνία έχει αντικοινωνική συμπεριφορά τότε το πρόβλημα θα είναι μεγάλο, όπως είπε.

Για όσους έρχονται στην χώρα παράνομα,ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αυτοί από σήμερα θα απομονώνονται , ανέφερε πως έχουν ληφθεί και μέτρα για την λειτουργία των ΚΥΤ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι "τώρα αντιλαμβανόμαστε την αξία του να υπάρχουν κλειστές δομές για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας".

Μιλώντας για τις επιχειρήσεις που πλήττονται και τους εργαζ.μενους ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι υπάρχει ένα λεπτομερειακά επεξεργασμένο σχέδιο που στηρίζει εργαζόμενους και εργοδότες, με στόχο η επόμενη ημέρα να μας βρει σε ακέραιη κατάσταση .

Ανέφερε ακόμα ότι στο πακέτο στήριξης των 2 δις υπάρχουν μέτρα για αναστολή εισφορών τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για του για εργαζόμενους, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι όλο το πακέτο μέτρων θα τελεί υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις και θα διατηρήσουν ακέραιο το εργατικό τους δυναμικό.

Αποκάλυψε τέλος ότι οι επιταγές που είναι ληξιπρόθεσμες θα μεταφέρονται στον χρόνο.