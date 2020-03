Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μέτρα από τον ΕΟΠΥΥ για συνταγές και φάρμακα

Τα μέτρα που τίθενται σε ισχύ για την προστασία των ασφαλισμένων ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ.

Προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια του πληθυσμού, λόγω της έξαρσης του SARS-CoV-2 (κορονοϊού) λαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Ειδικότερα:

Δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς να εκδίδουν επαναλαμβανόμενες συνταγές φαρμάκων μέχρι 30/6/2020 στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ως ευπαθείς ομάδες αναφέρονται τα άτομα άνω των 70 ετών ή ανεξάρτητα από την ηλικία, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα , όπως σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά προβλήματα, νοσήματα αναπνευστικού και ανοσοκατεσταλμένοι. Παρόμοια διαδικασία εφαρμόζεται και στις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για υγειονομικό υλικό, σκευάσματα ειδικής διατροφής και άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αφορούν τους παραπάνω ασθενείς.

Όσοι ασθενείς λαμβάνουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να ορίσουν άτομο που θα παραλαμβάνει τα φάρμακά τους με μία απλή υπεύθυνη δήλωση, - οποία δεν χρειάζεται θεώρηση. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός ταυτότητας αλλά και το ΑΦΜ του ατόμου που θα παραλάβει. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι απαραίτητες οι θεωρημένες εξουσιοδοτήσεις που έπρεπε να είχε μέχρι σήμερα ο παραλαβών.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η εφαρμογή της προγραμματισμένης παραλαβής ΦΥΚ (ραντεβού) στο κεντρικό Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι και κατόπιν η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στο σύνολο των φαρμακείων του Οργανισμού. Τις τελευταίες ημέρες γίνονται δοκιμαστικές εφαρμογές, ώστε η νέα υπηρεσία να εφαρμοστεί με επιτυχία και ο ασθενής ή ο εκπρόσωπος του να παραλαμβάνει τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους συγκεκριμένη ώρα χωρίς αναμονή.

Δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών υποβολών για εκτελέσεις ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικής αγωγής από πιστοποιημένους (μη συμβεβλημένους) θεραπευτές, μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Οργανισμού (eΔΑΠΥ Ανοικτής). Οι θεραπευτές ή τα θεραπευτήρια, μπορούν να υποβάλλουν δαπάνες που αφορούν σε εκτέλεση γνωμάτευσης ειδικής αγωγής και να αποζημιώνονται οι αντίστοιχες δαπάνες, μέσω ηλεκτρονικών υποβολών, κατευθείαν στους πιστοποιημένους θεραπευτές χωρίς να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι, ούτε να υποβάλλονται ατομικά αιτήματα, όταν επιθυμούν να απευθύνονται σε πιστοποιημένους παρόχους. Επισημαίνεται ότι για τις φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής, αυτές θα μπορούν να υποβάλλονται μόνο από τους παρόχους που έχουν δικαίωμα παροχής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Παρατείνεται η ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα Φεβρουάριο έως και 31/03/2020.

Αναστέλλεται προσωρινά για ένα μήνα η λειτουργία των Επιτροπών Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του ΕΟΠΥΥ.