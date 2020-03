Οικονομία

Σταϊκούρας: Μέτρα 3,8 δις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον κορονοϊό

Πώς θα διανεμηθούν τα χρήματα που θα διατεθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα μέτρα.

Συνολικά στα 3,8 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει η νέα δέσμη των οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον κορονοϊό, καθώς στα 2 δισ. ευρώ του πακέτου από την κυβέρνηση θα υπάρξει επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ από το ειδικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχηματοποιείται άμεσα.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο MEGA, θα ακολουθήσουν και άλλες δέσμες μέτρων ανάλογα με τις εξελίξεις. Ήδη το πρώτο πακέτο μέτρων, που υλοποιήθηκε με αιχμή τη δημόσια υγεία, «υπάρχει υπέρβαση κατά 200 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και βέβαια ό,τι ζητήσει θα το έχει», είπε χαρακτηριστικά.

Οι τρεις συναρμόδιοι υπουργοί- Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας- θα ανακοινώσουν σήμερα το μεσημέρι συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα αποτυπωθεί η νέα δέσμη των μέτρων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ρευστότητας επιχειρήσεων και εργαζομένων. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, θα διατεθεί 1 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις και 1 δισ. ευρώ σε εργαζόμενους, σε αυτοαπασχολούμενος, σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε όσους έχουν δικές τους δουλειές και εργαζόμενους.

«Η περίμετρος ανέρχεται στους 700.000 εργαζόμενους», ανέφερε, προσθέτοντας πως «θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται, τα μέτρα υπερβαίνουν το 1,5% του ΑΕΠ και θα το ξεπεράσουμε».

Προανάγγειλε δε, πως θα ανακοινωθούν και παρεμβάσεις για τα ενοίκια στις περιπτώσεις καταστημάτων που αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

«Θα υπάρξουν προβλέψεις», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «καμία επιχείρηση δε θα λάβει στήριξη εάν προχωρά σε απολύσεις».

Ο υπουργός Οικονομικών έστειλε και σαφές μήνυμα στις τράπεζες για να στηρίξουν και όσα φυσικά πρόσωπα είναι σε δυσκολία. «Πρέπει να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για φυσικά πρόσωπα το τραπεζικό σύστημα. Είμαστε σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών», ανέφερε, ενώ κατέστησε σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει κάθετος περιορισμός των λειτουργιών στα καταστήματα. «Επίσης οι τράπεζες θα πρέπει να πάρουν μέτρα για την αποφυγή επαφής των εργαζομένων με τους πελάτες. Δεν μπορεί τώρα να γίνονται π.χ. ενημερώσεις βιβλιαρίων», προσέθεσε.

Σε σχέση με τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι θα υπάρξει πρόβλεψη για να μην αλλάξουν εφέτος, και άρα δεν θα αλλάξει και ο ΕΝΦΙΑ.

Όσον αφορά στο δημοσιονομικό αποτύπωμα των μέτρων ο υπουργός δήλωσε ότι «ο όποιος δημοσιονομικός στόχος, οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη γίνει και αφορά σε τομείς ρευστότητας, υγείας και κοινωνικής συνοχής εξαιτίας της πανδημίας, εξαιρείται από δαπάνες για την προσμέτρηση του δημοσιονομικού αποτελέσματος». Εκτίμησε, πάντως, ότι, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η ανάπτυξη θα είναι μηδενική εφέτος, ενώ η Ευρώπη θα βρεθεί στο περίπου -1,5%.