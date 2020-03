Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: “Στοπ” σε όσους κάνουν βόλτες στην παραλία της Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Αστυνομικοί απομακρύνουν τον κόσμο που περπατάει στην παραλία στην Θεσσαλονίκη.

"Πέρασμα" και από τους ανοιχτούς χώρους άθλησης του δήμου Θεσσαλονίκης κάνει τις τελευταίες ώρες η δημοτική αστυνομία απευθύνοντας συστάσεις προς τους πολίτες να μένουν στα σπίτια τους και να μην συγχρωτίζονται, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Από τις προηγούμενες ημέρες μπήκε "λουκέτο" σε όλα τα κλειστά γυμναστήρια, το δημοτικό κολυμβητήριο αλλά και τους περιφραγμένους χώρους ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις της πόλης. Ωστόσο, τα τελευταία 24ωρα αρκετοί δημότες συγκεντρώνονται είτε στα υπαίθρια γυμναστήρια που υπάρχουν στις γειτονιές, κάνοντας χρήση των οργάνων γυμναστικής, είτε στα ανοιχτά γηπεδάκια για να τρέξουν και να αθληθούν, είτε στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου χθες σημειώθηκε συνωστισμός και σήμερα περιπολούν όχι μόνο οι δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά και της ΔΙ.ΑΣ..