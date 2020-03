Κόσμος

“Διπλωματία και συνεργασία” με την Ευρώπη θέλει τώρα ο Ερντογάν

Τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες είχε ο Πρόεδρος της Τουρκίας. Το σχόλιο του μετά το τέλος της συζήτησης .



Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη που είχε με τους ηγέτες της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ, της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Βρήκαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε εκτενώς πολλά θέματα, όπως την καταπολέμηση του κορονοϊού και την ανθρωπιστική κατάσταση στο Idlib της Συρίας, λύσεις για την κρίση στη Συρία, το ζήτημα αιτούντων άσυλο και τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ», ανέφερε ο κ. Ερντογάν στη δήλωσή του.

«Σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία που βιώνουμε σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, θα δραστηριοποιήσουμε πιο ενεργά τους μηχανισμούς διπλωματίας και συνεργασίας και θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές μας να επιλύσουμε τα προβλήματα το συντομότερο δυνατό» προσέθεσε.

Γεννηματά: Διαπραγματεύσεις που αφορούν άμεσα την Ελλάδα δεν μπορεί να γίνονται ερήμην της





Την απουσία της ελληνικής κυβέρνησης από την τηλεδιάσκεψη του Τούρκου Προέδρου με Ευρωπαίους ηγέτες επικρίνει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά.

Συγκεκριμένα, η κ. Γεννηματά αναφέρει:

Η χθεσινή τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών με τον κ. Ερντογάν - που είχε ως βασικό θέμα το μεταναστευτικό/προσφυγικό-πραγματοποιήθηκε με την Ελλάδα απούσα. Απαράδεκτο. Η Κυβέρνηση πρέπει να καταστήσει σαφές ότι διαπραγματεύσεις που αφορούν άμεσα την Ελλάδα δεν μπορεί να γίνονται ερήμην της . Υπάρχει ανάγκη για νέα τολμηρή πολιτική της Ευρώπης στο θέμα και όχι για καλλωπισμό της κοινής δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας που κατέρρευσε. Η πρόσθετη χρηματοδότηση και βοήθεια προς την Τουρκία πρέπει να συνδεθεί με νέα πολιτική στο προσφυγικό- μεταναστευτικό. Πολιτική όπου φυλάσσονται, με ενεργό ρόλο της Frontex, τα Ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά. Πολιτική που θα αφαιρέσει τα κλειδιά του προσφυγικού από τον κ. Ερντογάν και θα βάλει τέλος στους εκβιασμούς και τις απειλές του."