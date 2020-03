Life

“Special Report”: ο Σωτήρης Τσιόδρας και η “μάχη με τον κορονοϊό” (εικόνες)

Τι είπε ο λοιμωξιολόγος για την επιδημία στην Ελλάδα και όσα πρέπει να ξέρουμε. Η εξομολόγηση της Προϊσταμένης της πτέρυγας όπου νοσηλεύονται ασθενείς με κορονοϊό.

Καθώς τα κρούσματα του νέου κορονοϊού ξεπέρασαν τα 300 στη χώρα ο «στρατηγός» της μάχης που δίνει η Ελλάδα με την πανδημία, λοιμοξιωλόγος Σωτήρης Τσιόδρας, μίλησε στην Κατερίνα Χαραλαμπάκου για το τι πρέπει να περιμένουμε όλοι μας, τους επόμενους μήνες.

Ακόμη, η εκπομπή «Special Report» συνάντησε την προϊσταμένη νοσοκομείου αναφοράς, που είναι υπεύθυνη για τους ασθενείς στον θάλαμο αρνητικής πίεσης, η οποία μίλησε για τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας.